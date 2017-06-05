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12 июня в День России для молодежи Мурманска будет проведена развлекательная программа

14:5605 июня 2017Просмотров: 51

День России - это символ национального единения и гражданской ответственности за настоящее и будущее нашей Родины, это праздник свободы, мира и согласия.

12 июня в городе Мурманске на площади «Пять углов» состоится праздничное народное гулянье, посвященное Дню России. В рамках праздника запланировано проведение разнообразных тематических и интерактивных площадок, конкурсов, концертных программ.

На сценической площадке в сквере на улице Ленинградской будет проведена развлекательная программа «Вместе мы Россия!», подготовленная специально для молодежи Мурманска, сообщает Комитет по делам молодежи

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