5 июня в Мурманской области у школьников пройдет самый массовый экзамен по выбору

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) 5 июня 2017 года пройдет один из самых массовых экзаменов по выбору – обществознание, так как данный предмет необходим для поступления в вузы на все гуманитарные специальности.

Продолжительность экзамена по обществознанию составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Его в Мурманской области выбрали 1403 человека.

Будет задействовано 23 пункта проведения экзаменов (ППЭ), во всех ППЭ печать контрольных измерительных материалов будет проходить в аудиториях в присутствии участников ЕГЭ.

«На итоговых испытаниях создаются максимально объективные условия для всех выпускников. Система онлайн-видеонаблюдения позволяет вести мониторинг экзаменов в режиме реального времени. Кроме того, работают представители независимого корпуса общественных наблюдателей», - обратила внимание выпускников и их родителей министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию - 42 балла. Результаты экзамена будут объявлены участникам не позднее 22 июня.