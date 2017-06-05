16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

5 июня в Мурманской области у школьников пройдет самый массовый экзамен по выбору

10:3005 июня 2017Просмотров: 47

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) 5 июня 2017 года пройдет один из самых массовых экзаменов по выбору – обществознание, так как данный предмет необходим для поступления в вузы на все гуманитарные специальности.

Продолжительность экзамена по обществознанию составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Его в Мурманской области выбрали 1403 человека.

Будет задействовано 23 пункта проведения экзаменов (ППЭ), во всех ППЭ печать контрольных измерительных материалов будет проходить в аудиториях в присутствии участников ЕГЭ.

«На итоговых испытаниях создаются максимально объективные условия для всех выпускников. Система онлайн-видеонаблюдения позволяет вести мониторинг экзаменов в режиме реального времени. Кроме того, работают представители независимого корпуса общественных наблюдателей», - обратила внимание выпускников и их родителей министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию - 42 балла. Результаты экзамена будут объявлены участникам не позднее 22 июня.

Читайте также
На Абрам-Мысе и в Минькино до сих пор нельзя пить воду из кранаВ Кандалакше сгорела квартираПоисковики Мурманской области обсудили план работ на сезон 2017 годаВ Шонгуе пройдет ежегодный фестиваль «Кольская рыбалка 2017»
В центре Мурманска в день рождения Пушкина пройдет квест-игра, посвященная поэтуПолиция города Полярные Зори разыскивает подозреваемую в открытом хищении имуществаВрач из Снежногорска попалась на выписке рецептов за деньгиСудебные приставы предоставляют услуги в электронном видеЦиклон ушел, в Мурманской области начинает теплетьМурманские любители морской рыбалки, несмотря на непогоду, вышли в Кольский залив за треской
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс