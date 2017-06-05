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Более 700 человек посетили спектакли котласского драмтеатра в Мурманске

14:3805 июня 2017Просмотров: 61

В театре кукол Мурманска завершились гастроли драматического театра города Котласа.

В рамках обменных гастролей Мурманск посетили артисты Котласского драматического театра. На сцене театра кукол Мурманска северяне увидели постановки «Не хочу быть собакой» и спектакль для взрослых «Айседора». Всего в областном центре состоялось 6 спектаклей, которые посмотрело 740 зрителей.

Для гостей из Котласа работники Мурманского областного театра кукол организовали насыщенную культурную программу с экскурсией по столице Заполярья.

Труппа Мурманского областного театра кукол совершит ответный визит в рамках обменных гастролей в город Котлас с 6 по 8 июня и покажет там спектакли для детей «Все кувырком» и «Заяц, лиса и петух».

В столицу Заполярья Котласские артисты приезжали более 20 лет назад.

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