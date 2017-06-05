Из Мурманска в Анапу. Дети работников Кольской ГМК отправились к Чёрному морю в санаторий «Вита»

К солнцу и морю отправилась первая смена детей, чьи родители трудятся в подразделениях Кольской горно-металлургической компании и её дочерних обществах. Юных отпускников ждет отдых в анапском лагере «Вита». Провожала детвору в аэропорту «Мурманск» и съёмочная группа ТВ-21.

На часах еще пять утра, а сна у этих ребят нет ни в одном глазу. Последние сборы и приготовления перед полетом. А за день до этого переезд. Из Мончегорска, Никеля, Заполярного - там находятся предприятия Кольской ГМК, где работают их родители. И вот аэропорт. Совсем немного и ребята отправятся в лето.



Даша Ахлубкина: «В такую погоду становится грустно, из-за того, что солнца нет, холодно, у нас какая-то зима, а не лето».



Ночь ребята провели в гостинице при аэропорте «Мурманск», утром позавтракали и с отличным настроением отправляются в путешествие на берег Черного моря.



Ада Абрамова: «Я уже еду второй раз, мне там очень понравилось, там тепло. Я опять хочу туда поехать, чтобы отдохнуть».



Игорь Тараканов: «Там весело, тем более в таком возрасте лучше всего ездить, интересно, больше друзей узнаешь».



Рома Евстафьев: «Нас очень много, я уже подружился с ребятами. Я хочу с ними вместе гулять в лагере, когда мы уже приедем, пойдем на море, и будем играть вместе».



Детская оздоровительная кампания в Кольской ГМК уже стала традиционной. Каждый год несколько сотен ребятишек отправляются на море, чтобы отдохнуть и набраться сил.



Максим Лагутин, замначальника отдела социальных программ департамента персонала КГМК: «Дети работников, как самой Кольской компании, так и ее зависимых дочерних обществ имеют возможность, что особо важно в наше холодное лето, отправиться более чем на сорок дней в Анапу, в детский санаторий «Вита», с которым мы сотрудничаем уже не первый год, и прекрасные отзывы как у детей, так и у родителей».



Еще с советских времен Анапа считается специализированным детским курортом. Теплое неглубокое море, широкие песчаные пляжи. Кроме того сам санаторий «Вита» приспособлен именно для детского отдыха.



Максим Лагутин, замначальника отдела социальных программ департамента персонала КГМК: «Сильная медицинская база, собственные пляжи, своя инфраструктура развитая, это и крытые бассейны, и кинотеатр, и футбольные поля, все для того, чтобы дети прекрасно провели эти дни летнего отдыха, набрались сил, здоровья…»



Даша Виноградова: «Я очень хочу узнать что там и как, побыстрей на море, там тепло».



Тихон Штанько: «Мне очень там понравилось, мы два раза ходим в день на море, утром и вечером, иногда проводят разные мероприятия, пенная вечеринка».



В первую смену в Анапе отдохнет около 200 детей из городов Кольского полуострова. За отдыхом детей будут наблюдать сопровождающие - представители предприятия. Так что родители юных отпускников могут за них не волноваться.



Никита Дятлов: «Я хочу передать большой привет родителям, потому что благодаря им сбылась моя мечта, благодаря им я смогу погреться, поплавать и позагорать, это же ведь очень классно, это лагерь «Вита».



Отдых у моря закончится почти через полтора месяца. И в середине июля в Анапу отправится новая смена заполярных школьников.