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Из-за холодной погоды цветы в Мурманске посадят позже

20:0405 июня 2017Просмотров: 80

Из-за холодной погоды цветы в Мурманске посадят позже обычного. Городские службы уже приступили к подготовке почвы на клумбах. Но рассада на них появится не раньше, чем в середине июня.

Заканчивается уже пятый день календарного лета. А рабочие не спешат украшать городские клумбы цветами. Во-первых, почву после зимы надо перекопать, убрать сорняки, дать, как говорят специалисты, земле «надышаться». А во-вторых, на улице еще слишком холодно: даже неприхотливые цветы могут замёрзнуть, и город на всё лето останется без украшения.

Наталья Павлюк, заместитель директора муниципальной организации «Городские парки и скверы»: «Высадка планируется с наступлением тёплых температурных режимов - их обещают к концу следующей недели. Подрядчик, который выиграл в этом году выращивание цветов, готов на 90%. Это будут виола, маргаритка, цинерария».

Подготовка города к лету началась одновременно во всех парках и скверах Мурманска. В этом году мурманчан ждёт сюрприз: необычную композицию подрядчик обещает создать на клумбе центральной площади.

Наталья Баженова, представитель подрядчика: «Уже в апреле месяце было понятно, что будет затяжная весна. Мы подбирали: делали сначала одну подборку растений, потом пересматривали. Выборку сделали такую, что всё должно прижиться и радовать нас».

Вновь клумбы украсят привычные к суровому климату но яркие и красивые бархатцы, цинерария и виола. По примеру прошлого года, рабочие посадят и декоративную цветную капусту. Все посадки подрядчик планирует завершить к концу июня.

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