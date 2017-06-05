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Медведи с кольского пивзавода, поселившиеся в московском приюте, чувствуют себя хорошо

20:0305 июня 2017Просмотров: 76

Любопытное видео появилось сегодня в сети интернет. Волонтеры благотворительного фонда помощи животным «Дворянская губерния» побывали в московском приюте и посмотрели в каких условиях там содержатся медведи.

Эти мишки - старший Миша, младший - Сережа - долгое время жили в Коле на территории пивзавода. Хозяева предприятия не знали, что с ними делать и готовы были передать любому желающему. И год назад забрать животных согласился столичный приют «Бим».

Новые владельцы медведей уверяли, что их питомцам там будет хорошо. И наши защитники животных обещали проконтролировать, все ли так. И вот они навестили мишек.

Как заверяют активисты фонда помощи животным, медведи не просто выглядят хорошо, у них изменился взгляд - больше нет страха и грусти. Теперь они живут не в железных клетках с металлическим полом, а в деревянных берлогах под наблюдение опытных сотрудников приюта и ветеринарных врачей. Мишки поднабрали в весе. И передают привет всем, кто переживал за их судьбу.

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