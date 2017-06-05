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Мурманчанам предложили выбрать логотип и слоган для юбилея Мурманской области

16:1505 июня 2017Просмотров: 98

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун напомнила, что 2018 год для нашего края станет юбилейным – регион отметит 80-летие. 

«Весь год будет наполнен масштабными культурными, образовательными и деловыми мероприятиями. И с самых первых этапов подготовки к юбилею к ней нужно привлекать северян. Сегодня на портале «Открытый электронный регион» началось голосование за выбор праздничной символики юбилея Мурманской области – логотипа и слогана», – сообщила Марина Ковтун.

Представленные на голосование варианты были отобраны из более чем двухсот предложений, поступивших от северян на рассмотрение конкурсной комиссии. В качестве праздничной символики будут использоваться один логотип и три варианта слогана, набравшие наибольшее количество голосов. Юбилейная символика будет размещаться на сувенирах и баннерах, использоваться в праздничном оформлении. Голосование пройдёт по 16 июня включительно. 

Баннер со ссылкой на опрос размещен на главной странице портала правительства Мурманской области. Также сообщение об этом будет опубликовано на официальной странице регионального правительства «ВКонтакте», об этом будут периодически напоминать сообщения в мессенджере «Телеграм». 

Результаты будут опубликованы на официальном портале правительства и в газете «Мурманский вестник».

«Прошу всех наших земляков-северян не остаться в стороне и выбрать действительно достойные символы праздника», – обратилась к жителям региона Марина Ковтун.

Голосование проходит на портале «Открытый электронный регион» – раздел «Анкетирование и опросы». 

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