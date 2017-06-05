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Мурманские рыбаки устроили в тундре гонку за медведицей с медвежонком

15:1505 июня 2017Просмотров: 34

Мурманские рыбаки, разместили в сети видео, которые отправились в первый день лета на рыбалку.

С огромным трудом пробравшись на машинах сквозь снежные заносы на трассе, они пересели на снегоходы. Вскоре рыбаки  обнаружили медвежьи следы. Поехали по ним и встретили медведицу с медвежонком.

Недолго думая, они решили устроить гонку за дикими животными. Те испугались и стали убегать.

Словом, все  закончилось хорошо. А могло сложиться иначе  - медведица, спася детеныша, могла запросто наброситься на людей. И это была бы совсем другая история.

 

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