Мурманские рыбаки устроили в тундре гонку за медведицей с медвежонком

Мурманские рыбаки, разместили в сети видео, которые отправились в первый день лета на рыбалку.

С огромным трудом пробравшись на машинах сквозь снежные заносы на трассе, они пересели на снегоходы. Вскоре рыбаки обнаружили медвежьи следы. Поехали по ним и встретили медведицу с медвежонком.

Недолго думая, они решили устроить гонку за дикими животными. Те испугались и стали убегать.

Словом, все закончилось хорошо. А могло сложиться иначе - медведица, спася детеныша, могла запросто наброситься на людей. И это была бы совсем другая история.