На Абрам-Мысе и в Минькино до сих пор нельзя пить воду из крана

Качество питьевой воды в микрорайоне Мурманска Абрам-Мысе и в селе Минькино Кольского района, продолжает оставаться на контроле Управления Роспотребнадзора по Мурманской области.



Ведётся регулярный лабораторный контроль за качеством воды в источнике питьевого водоснабжения и питьевой воды в распределительной сети, сообщает Роспотребнадзор.

По данным лабораторного контроля вода на Абрам-Мысе и в Минькино до сих пор мутная и сохраняется отклонение показателей качества питьевой воды от нормативов.

Продолжается мониторинг исполнения санитарно – противоэпидемических мероприятий, проводимых органами местного самоуправления, ГОУП «Мурманскводоканал» с целью исполнения постановлений главного государственного санитарного врача по Мурманской области о качестве питьевой воды на указанных территориях.

Для жителей этих двух населенных пунктов питьевую воду привозят. Также усилен контроль за соблюдением правил личной гигиены, для питьевого режима используется бутилированная вода.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в микрорайоне Абрам-Мыс г.Мурманск и с. Минькино Кольского района стабильная. Инфекционная заболеваемость находится на уровне среднемноголетних значений.

Ситуация продолжает оставаться на контроле Управления Роспотребнадзора по Мурманской области.





