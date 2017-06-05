На Северный флот прибыли представители военно-дипломатического корпуса иностранных государств

Сегодня на Северный флот прибыла делегация представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации. Военные дипломаты в течение нескольких дней ознакомятся с Северным флотом.

Программой работы военных дипломатов предусмотрена встреча с командующим Северным флотом вице-адмиралом Николаем Евменовым. В рамках запланированного брифинга командующий Северным флотом ознакомит иностранных гостей с составом современного Северного флота, расскажет об основных задачах, решаемых моряками-североморцами в Арктике и других районах Мирового океана.

В ходе ознакомительной поездки по Северному флоту представители военно-дипломатического корпуса иностранных государств посетят боевые корабли и полигон отдельной мотострелковой бригады, возложат венки к памятнику «Героям-североморцам, защитникам Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в городе Североморске, ознакомятся с экспозицией Музея ВВС Северного флота в посёлке Сафоново.

В составе иностранной делегации на Северный флот прибыли более 100 военных дипломатов, представляющих 65 иностранных государства Европейского, Азиатского, Африканского, Северо- и Южноамериканского континентов, сообщает пресс-служба Северного флота.