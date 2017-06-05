На Северный флот прибыли военные дипломаты из 65 иностранных государств

Сегодня на Северный флот прибыла делегация представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации. Начался визит военных дипломатов встречей с командующим флотом вице-адмиралом Николаем Евменовым.

Николай Евменов, командующий Северный флотом: «Рад приветствовать вас в главной базе Северного флота - городе Североморске. Первого июня 2017 года исполнилось 284 года со дня образования Краснознаменного Северного флота».



Во время брифинга командующий рассказал дипломатам, с чего начиналась история Северного флота, как он развивался, что представляет из себя сегодня, и какие задачи выполняют военнослужащие. Уже завтра гости посетят боевые корабли в Североморске, а послезавтра - в среду - побывают в Печенге на полигоне отдельной мотострелковой бригады, где познакомятся с вооружением бойцов и смогут оценить их подготовку. Всего в составе иностранной делегации более ста военных дипломатов из 65 государств.