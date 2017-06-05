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Неадекватный северянин забил соседку до смерти металлической тростью

13:3805 июня 2017Просмотров: 174

В Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, уличенного в причинении тяжких телесных повреждений своей соседке, повлекших ее смерть.

Как стало известно, вечером 19 октября 2016 года, житель Мурманской области, находясь в подъезде своего дома, поссорившись с соседкой, нанес ей двадцать ударов металлической тростью по голове и телу. Потерпевшая скончалась в больнице.

Судебно-психиатрическая комиссия экспертов выяснила, что мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к данному лицу принудительных мер медицинского характера, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

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