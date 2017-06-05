16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Нетрезвый сторож угнал дорогую иномарку из сервиса и решил прокатиться по ночному Мурманску

16:0005 июня 2017Просмотров: 179

Дорожная полиция остановила автомобиль «BMW 750», нарушающий ПДД для проверки документов.

У водителя были признаки алкогольного опьянения, а права, документы на автомобиль и полис ОСАГО он предъявить не смог. Прибывшие на место оперативники выяснили, что иномарка была угнана около часа назад с территории автосервиса.

Полицейские задержали подозреваемого в угоне и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемый пояснил, что угнал иномарку, чтобы покататься. Он работал в автосервисе сторожем и имел свободный доступ на территорию сервиса. Придя на смену, он увидел иномарку и решил прокатиться на ней по ночному городу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

 

Читайте также
Губернатор Марина Ковтун: «Общество вполне справедливо отреагировало на это проявление абсолютного хамства»Мурманчанам предложили выбрать логотип и слоган для юбилея Мурманской области5 июня фитосанитары отмечают профессиональный праздникНа Северный флот прибыли представители военно-дипломатического корпуса иностранных государств
Мурманские рыбаки устроили в тундре гонку за медведицей с медвежонкомЮные мончегорцы уехали в санаторий «Вита»12 июня в День России для молодежи Мурманска будет проведена развлекательная программаВ Мончегорске откроется новый бассейн для малышейБолее 700 человек посетили спектакли котласского драмтеатра в МурманскеВ Мурманске доверчивая пенсионерка перевела мошенникам полмиллиона рублей
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс