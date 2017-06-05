Нетрезвый сторож угнал дорогую иномарку из сервиса и решил прокатиться по ночному Мурманску

Дорожная полиция остановила автомобиль «BMW 750», нарушающий ПДД для проверки документов.

У водителя были признаки алкогольного опьянения, а права, документы на автомобиль и полис ОСАГО он предъявить не смог. Прибывшие на место оперативники выяснили, что иномарка была угнана около часа назад с территории автосервиса.

Полицейские задержали подозреваемого в угоне и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемый пояснил, что угнал иномарку, чтобы покататься. Он работал в автосервисе сторожем и имел свободный доступ на территорию сервиса. Придя на смену, он увидел иномарку и решил прокатиться на ней по ночному городу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.