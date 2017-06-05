Невнимательную мурманчанку обокрали в супермаркете

В мурманскую полицию обратилась мурманчанка 1954 года рождения с заявлением о краже. Потерпевшая рассказала полицейским, что покупала продукты в супермаркете.

В свою корзинку для продуктов она положила свою сумку. Отвлекшись на товары, корзинку с сумкой женщина оставила без присмотра. Когда она вернулась к корзине, то сумку с деньгами и документами на месте не обнаружила.

Оперативники опросили свидетелей и персонал супермаркета, а также отсмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Как выяснилось, сумку украл ранее судимый за хранение наркотиков житель Мурманска 1992 года рождения, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В его квартире полицейские обнаружили часть похищенного у мурманчанки имущества. Часть денег он успел потратить на личные нужды.