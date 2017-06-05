«Норникель» провел экологическую акцию «Экочас»

Сегодня горно-металлургическая компания «Норникель» провела экологическую акцию «Экочас». Она была посвящена Всемирному дню окружающей среды. В акции, цель которой - сократить негативное воздействие предприятий на окружающую среду, приняли участие основные подразделения компании на Таймыре и на Кольском полуострове.

Кольская ГМК сегодня полностью остановила на планово-предупредительный ремонт плавильно-конверторный участок металлургического цеха. Приостановка длилась с 9 до 14 часов. Плавильный цех в поселке Никель за шесть часов снизил на 30 процентов нагрузку на оборудование электропечного и конверторного переделов.

Такое сокращение мощностей позволило соблюсти безопасность технологических режимов плавильных агрегатов.

Во время проведения акции Кольская ГМК не только сократила выбросы в атмосферу, но и сэкономила около 30 тысяч киловатт-часов электроэнергии.

В целом за счет поэтапной модернизации производства Кольская ГМК за последние 18 лет сократила выбросы диоксида серы почти в два раза. Инвестиции компании в экологию за этот же период составили более 15 миллиардов рублей.

Участие в экологической акции «Экочас «Норникеля» не повлияет на долгосрочные производственные задачи компании. Работа всех подразделений была спланирована таким образом, чтобы они смогли провести в период приостановки плановые ремонтные работы.