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«Норникель» провел экологическую акцию «Экочас «Норникеля» во Всемирный день окружающей среды

11:2905 июня 2017Просмотров: 65

5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, «Норникель» проводит экологическую акцию «Экочас «Норникеля» - приостановив работу основных производственных предприятий. В акции, цель которой - сократить негативное воздействие предприятий на окружающую среду, приняли участие основные подразделения компании в Норильске и на Кольском полуострове.

«Снижение негативного воздействия на окружающую среду, на Норильск - наш приоритет, поэтому мы посчитали важным принять участие в этой акции и обратить внимание жителей на наши усилия в этом направлении», - отметил главный инженер Медного завода Заполярного филиала «Норникеля» Александр Леонов.

В Норильске были приостановлены обе печи Ванюкова и конвертеры плавильного цеха Медного завода. Это позволило снизить использование более 8 тыс. куб м кислорода, более 1 тыс. куб м природного газа, а также снизить объем суточного выброса газа в атмосферу.

Кольская ГМК сегодня полностью остановила на планово-предупредительный ремонт плавильно-конверторный участок металлургического цеха (2 печи кипящего слоя, 1 отражательная печь, 2 конвертора). Приостановка продлится с 9 до 14 часов. Плавильный цех в поселке Никель с 9 до 15 часов снизит на 30 процентов нагрузку на оборудование электропечного и конверторного переделов. Такое сокращение мощностей позволит соблюсти безопасность технологических режимов плавильных агрегатов.

«Для Кольской ГМК одним из приоритетов является ответственность за экологическое состояние в районе наших производств, поэтому мы с готовностью поддержали инициативу о проведении акции», - отметил главный инженер-технический директор Кольской ГМК Вадим Копылов.

Во время проведения акции Кольская ГМК не только сократит выбросы в атмосферу, но и сэкономит около 30 тыс. киловатт-часов электроэнергии. В целом за счет поэтапной модернизации производства Кольская ГМК за последние 18 лет сократила выбросы диоксида серы почти в два раза. Инвестиции компании в экологию за этот же период составили более 15 миллиардов рублей.

Участие в экологической акции «Экочас «Норникеля» не повлияет на долгосрочные производственные задачи компании. Работа всех подразделений была спланирована таким образом, чтобы они смогли провести в период приостановки плановые ремонтные работы.


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