Новое мошенничество в сети: на уловку с бесплатными авиабилетами уже поддались многие пользователи

На этих выходных в соцсетях стремительно распространилась информация о том, что «Аэрофлот» проводит розыгрыш и бесплатно дарит 2 авиабилета.
В социальных сетях пользователи активно делятся ссылкой на сайт, на котором всем желающим предлагается пройти простой опрос и выиграть бесплатные билеты.
Однако, сама компания «Аэрофлот» официально заявляет, что розыгрыш является фейковым, авиакомпания не имеет к его проведению никакого отношения.
В конце опроса участнику обязательно нужно поделиться новостью о розыгрыше на своей страничке в Facebook.
Название сайта, на который ведут ссылки в таких публикациях, может начинаться по-разному: airgift.us, aeroflot-ticket.us, airgift-com.us.
Аэрофлот напоминает, что единственным официальным сайтом авиакомпании является www.aeroflot.ru, и вся достоверная информация о текущих акциях, спецпредложениях, конкурсах и актуальных новостях размещается только на нем и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях:
Twitter (рус: https://twitter.com/aeroflot
Facebook (рус: https://www.facebook.com/aeroflot/
Instagram: https://www.instagram.com/aeroflot/
ВКонтакте: https://vk.com/aeroflot
Эксперты же предупреждают о том, что участие в «розыгрыше билетов» вовлекает пользователей в мошенническую схему, которая может стать невероятно опасной, как для личной информации, так и для кошелька.