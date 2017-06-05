Новое мошенничество в сети: на уловку с бесплатными авиабилетами уже поддались многие пользователи

На этих выходных в соцсетях стремительно распространилась информация о том, что «Аэрофлот» проводит розыгрыш и бесплатно дарит 2 авиабилета.

В социальных сетях пользователи активно делятся ссылкой на сайт, на котором всем желающим предлагается пройти простой опрос и выиграть бесплатные билеты.

Однако, сама компания «Аэрофлот» официально заявляет, что розыгрыш является фейковым, авиакомпания не имеет к его проведению никакого отношения.

В конце опроса участнику обязательно нужно поделиться новостью о розыгрыше на своей страничке в Facebook.

Название сайта, на который ведут ссылки в таких публикациях, может начинаться по-разному: airgift.us, aeroflot-ticket.us, airgift-com.us.

Аэрофлот напоминает, что единственным официальным сайтом авиакомпании является www.aeroflot.ru, и вся достоверная информация о текущих акциях, спецпредложениях, конкурсах и актуальных новостях размещается только на нем и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях:

Twitter (рус: https://twitter.com/aeroflot

Facebook (рус: https://www.facebook.com/aeroflot/

Instagram: https://www.instagram.com/aeroflot/

ВКонтакте: https://vk.com/aeroflot

Эксперты же предупреждают о том, что участие в «розыгрыше билетов» вовлекает пользователей в мошенническую схему, которая может стать невероятно опасной, как для личной информации, так и для кошелька.