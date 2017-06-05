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Об отношении к инвалидам, хамстве в маршрутках и мусоре во дворах. Разбор полетов на заседании областного правительства

20:1205 июня 2017Просмотров: 118

90-е уже давно прошли, а манеры остались. Сегодня на оперативном совещании в правительстве региона говорили о хамстве в маршрутках и мусорных горах во дворах. Также губернатор Марина Ковтун выразила свое отношение к случаю, который недавно произошел в мурманском кафе «Сумах».

Напомним, накануне Дня защиты детей охранник этого заведения отказался пускать в кафе трех женщин с детьми - инвалидами. Не пустил, потому что те находились в инвалидных колясках. Этот случай имел огромный общественный резонанс. Администрация кафе тут же заявила, что охранник уволен и принесла извинения женщинам.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Поступок охранника или какого-то там должностного лица вызвал осуждение на всех уровнях, действия сотрудников были по достоинству, в кавычках, оценены».

Губернатор заметила, что с точки зрения доступности этого заведения общепита, там было создано все - и лифты, и столики для людей ограниченными возможностями . Но возник человеческий фактор.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Доступная среда по факту оказалась недоступной по отношению к этим людям. Опозорились на всю страну! Оказывается руководству заведения не только надо обеспечивать доступность среды, но еще и с персоналом работать тщательно».

Глава региона удивилась, что оказывается надо напоминать людям о простых вещах: сострадании, человечности, уважении друг к другу.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Об уровне развития общества судят по отношению к детям и старикам. Мне кажется вот этот случай он еще раз напомнит о необходимости быть внимательным ко всем».

Также на оперативном совещании Марина Ковтун вспомнила, как недавно в Мурманске горела маршрутка. Люди пытались выбраться из нее всеми возможными способами, ведь задняя дверь оказалась наглухо заблокирована.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Пассажирам удалось выбраться просто чудом и чудом без жертв обошлось. Это вопиющий случай. В целом, у мурманчан очень много жалоб на маршрутные такси. У машин заклинивают двери, сломаны поручни, выбиты бывают стекла и резина истрепана в хлам».

По словам губернатора, на ее электронную почту приходит множество писем от жителей региона с жалобами не только на аварийное состояние самих маршруток, но также на хамство водителей.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «90-е уже давным-давно прошли, а манеры остались, надо наводить порядок и в этом сегменте рынка».

Еще одной темой оперативного совещания стала чистота в городах и поселках области, а точнее мусорное соревнование, которые устраивают жители региона.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Просто фотографируют мусор в своем дворе, постят в соцсетях, бесконечно отправляют на электронную почту губернатору, главам муниципалитетов. Чуть ли не гордятся, посмотрите как у нас грязно, а у нас еще грязнее, вот посмотрите как у нас».

Марина Ковтун заметила, что чистота во дворах забота не только управляющих компаний и специализированных организаций, а также тех, кто там живет. Без личной ответственности каждого жильца порядка не будет никогда.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Свалки организовывают просто стихийно, около мусорных куч крупногабаритный мусор, диваны, шкафы, тут же выбрасывают и тут же обижаются почему так грязно во дворе, дети потом поджигают это все. Не донести пакет с мусором до контейнера, выбрасывают тут же неподалеку».

Марина Ковтун отметила, что необходимо начинать с малого, наводить порядок на местах. То что сейчас творится во многих муниципалитетах региона - это последствия личного отношения каждого к природе, к дому, улице и городу.

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