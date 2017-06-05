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Областная детская библиотека приглашает юных мурманчан провести лето с книгой

11:1505 июня 2017Просмотров: 77

6 июня в 11.00 на открытой площадке перед зданием Мурманской областной детско-юношеской библиотеки (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30) состоится открытие областных летних чтений «Лето с книгой – 2017».

Это традиционный праздник, организуемый библиотекой в самом начале продолжительных летних каникул. Дети, посещающие оздоровительные лагеря отдыха в Мурманске, читатели библиотеки станут участниками веселого красочного действия.

Всех собравшихся ждёт приветствие с открытием чтений и, конечно же, читательский хоровод под любимые песни детворы. Кульминацией праздника станет запуск в небо большого воздушного шара с логотипом чтений и фейерверком шаров.

Продолжится праздник в отделах библиотеки, где ребята станут участниками занимательных, познавательных часов, премьер выставок и книг, виртуальных экскурсий и игр.

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