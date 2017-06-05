Опыт сотрудничества заповедника «Пасвик» с компанией «Норникель» представлен на международном экологическом конгрессе

В Санкт-Петербурге состоялся VIII Невский международный экологический конгресс под девизом «Экологическое просвещение - чистая страна», посвященный вопросам экологически ответственного поведения, развития «зеленой экономики», культуры производства и потребления, здорового образа жизни.

В его работе принял участие директор государственного природного заповедника «Пасвик» Владимир Чижов, сообщает kn51.ru.

В ходе форума состоялись круглые столы, посвященные развитию особо охраняемых территорий, современной системе экологического просвещения и экологического образования. Владимир Чижов принял участие в работе круглого стола по теме «Развитие системы особо охраняемых природных территорий как эффективный механизм сохранения и развития биологического разнообразия», где поделился опытом работы по сохранению биоразнообразия в трансграничном трехстороннем парке «Пасвик-Инари», в состав которого входит «Пасвик». В своем докладе он, в частности, рассказал о деятельности заповедника и сотрудничестве с компанией «Норникель» и Кольской ГМК, в т.ч. по направлению мониторинга состояния окружающей среды, новом визит-центре, созданном в Никеле благодаря помощи компании «Норникель» и Минприроды РФ, а также о проектах, реализуемых при содействии градообразующего предприятия (в т.ч. по программе «Норникеля» «Мир новых возможностей»).

В ходе конгресса было отмечено, что необходимо развивать опыт взаимодействия охраняемых природных территорий с бизнесом, государственно-частного партнерства. Как рассказал Владимир Чижов Kn51, опыт совместной работы «Пасвика» и горно-металлургической компании «Норникель» заинтересовал координаторов Программы развития ООН, Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

По итогам дискуссий международного конгресса сформированы предложения по совершенствованию российского законодательства, ориентированные на развитие экологического просвещения, сохранение биологического разнообразия, обеспечение здоровой среды обитания и повышение качества жизни человека.





