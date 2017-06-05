Поисковики Мурманской области обсудили план работ на сезон 2017 года

Североморские поисковики приняли участие в совещании поисковых организаций Мурманской области. Это первое в этом году совещание, на котором поисковики получили полную информацию о порядке поисковых работ, составления документации и отчетности по завершению поискового сезона, сообщает citysever.ru.



В работе совещания приняли участие руководители поисковых организаций, муниципальных образований региона, военного комиссариата Мурманской области.



Для обсуждения в повестку дня были вынесены важные для поисковиков вопросы.

Среди них порядок реализации плана проведения поисковых работ на территории Мурманской области в 2017 году. Реализация на территории Мурманской области приказа Министра обороны РФ от 19 ноября 2014 года № 845 "Об утверждении Порядка организации и проведения поисковой работы общественно-государственными объединениями, общественными объединениями, уполномоченными на проведение такой работы, осуществляемой в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти". Порядок предоставления документов для поощрения участников поисковых экспедиций на территории Мурманской области по итогам 2017 года.









