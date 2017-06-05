Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 5 июня 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Губернатор - об отношении к инвалидам, хамстве в маршрутках и мусоре во дворах. Разбор полетов на заседании областного правительства.



Погода - холодная, встреча - теплая. В Мурманск приехали иностранные сотрудники береговой охраны, чтобы обсудить безопасность в Арктике.



Дворы в грязи, дома требуют ремонта, а тепло обходится слишком дорого. В центре Мурманска состоялся жилищно-коммунальный митинг.



Схемой по карману. Где оседают деньги жильцов, которые они платят за отопление? Журналистское расследование ТВ-21.



27-летний мурманчанин привлек к торговле наркотиками свою несовершеннолетнюю подружку. И сел на 6 лет!



Из Мурманска в Анапу. Дети работников Кольской ГМК отправились к Чёрному морю в санаторий «Вита».



В холодную землю цветы не сажают. Погода мешает украшать мурманские клумбы.



Индусский праздник в столице Заполярья. По скверу на Ленинградской в разукрашенной колеснице провезли трех индийских богов.

