Прогноз погоды по Мурманской области на 6 июня

Переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днем +11+16°.
Прогноз погоды на 6 июня по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
+3..+5
|
+14..+16
|
небольшой дождь
|
без осадков
|
Умба
|
+2..+4
|
+13..+15
|
небольшой дождь
|
без осадков
|
Полярные Зори
|
+2..+4
|
+14..+16
|
без осадков
|
без осадков
|
Апатиты
|
+2..+4
|
+14..+16
|
без осадков
|
без осадков
|
Кировск
|
+2..+4
|
+12..+14
|
без осадков
|
без осадков
|
Ковдор
|
+3..+5
|
+14..+16
|
без осадков
|
без осадков
|
Мончегорск
|
+3..+5
|
+13..+15
|
без осадков
|
без осадков
|
Ловозеро
|
+2..+4
|
+14..+16
|
без осадков
|
без осадков
|
Оленегорск
|
+2..+4
|
+13..+15
|
без осадков
|
без осадков
|
Никель
|
+2..+4
|
+13..+15
|
без осадков
|
без осадков
|
Заполярный
|
+2..+4
|
+13..+15
|
без осадков
|
без осадков
|
Североморск
|
+2..+4
|
+13..+15
|
без осадков
|
без осадков
|
Мурманск
|
+2..+4
|
+13..+15
|
без осадков
|
без осадков
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 6 июня
|
Температура воздуха
|
утром +2..+4
|
днем +13..+15
|
вечером +13..+15
|
Осадки
|
без осадков
|
без осадков
|
без осадков