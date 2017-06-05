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Прогноз погоды по Мурманской области на 6 июня

13:2905 июня 2017Просмотров: 64

Переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днем +11+16°.

Прогноз погоды на 6 июня  по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

+3..+5

+14..+16

небольшой дождь

без осадков

Умба

+2..+4

+13..+15

небольшой дождь

без осадков

Полярные Зори

+2..+4

+14..+16

без осадков

без осадков

Апатиты

+2..+4

+14..+16

без осадков

без осадков

Кировск

+2..+4

+12..+14

без осадков

без осадков

Ковдор

+3..+5

+14..+16

без осадков

без осадков

Мончегорск

+3..+5

+13..+15

без осадков

без осадков

Ловозеро

+2..+4

+14..+16

без осадков

без осадков

Оленегорск

+2..+4

+13..+15

без осадков

без осадков

Никель

+2..+4

+13..+15

без осадков

         без осадков

Заполярный

+2..+4

+13..+15

без осадков

без осадков

Североморск

+2..+4

+13..+15

без осадков

без осадков

Мурманск

+2..+4

+13..+15

без осадков

без осадков

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 6 июня

Температура воздуха

утром +2..+4

днем +13..+15

вечером +13..+15

Осадки

без осадков

без осадков

без осадков
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