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Ромео и Джульетта в Мурманске попались на торговле коноплёй

20:0705 июня 2017Просмотров: 127

27 летний мужчина организовал сеть распространения наркотиков. Причем, маркетологом нанял свою несовершеннолетнюю подружку. Сегодня в Первомайском суде ему был вынесен приговор.

Свидетелем по этому делу проходит несовершеннолетняя девушка, сожительница подсудимого. Сама она непосредственно в торговле не участвовала, обрабатывала клиентуру. Такой вот наркомаркетинг. Кто-то из юных покупателей проговорился. Оперативники провели «Контрольную закупку ». И взяли преступника с поличным.

Молодой человек ранее не судим, и имеет положительные характеристики. Наркотики в количестве более 3 грамм он продал несовершеннолетнему свидетелю.

Екатерина Федосевскова, старший помощник прокурора по Первомайскому округу г. Мурманска: «Сегодня в первомайском районом суде города Мурманска в отношении Герасимова Александра Александровича, который обвиняется в совершении незаконного сбыта наркотических средств в значительном размере. Преступление им совершено в январе 2017 года, так же установлено что преступление совершенно с участием несовершеннолетних». 

За совершенное преступление мужчине предстоит отправиться в колонию строго режима. Максимальный срок по статье «незаконный сбыт наркотических веществ» - 15 лет, но суд назначил ему 6 лет лишения свободы, так как мужчина полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Обжаловать приговор подсудимый может в течение 10 дней. Через 4 дня наркоторговцу исполнится 28 лет. Свой день рождения он проведет в СИЗО.

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