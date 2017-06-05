Ромео и Джульетта в Мурманске попались на торговле коноплёй

27 летний мужчина организовал сеть распространения наркотиков. Причем, маркетологом нанял свою несовершеннолетнюю подружку. Сегодня в Первомайском суде ему был вынесен приговор.

Свидетелем по этому делу проходит несовершеннолетняя девушка, сожительница подсудимого. Сама она непосредственно в торговле не участвовала, обрабатывала клиентуру. Такой вот наркомаркетинг. Кто-то из юных покупателей проговорился. Оперативники провели «Контрольную закупку ». И взяли преступника с поличным.

Молодой человек ранее не судим, и имеет положительные характеристики. Наркотики в количестве более 3 грамм он продал несовершеннолетнему свидетелю.



Екатерина Федосевскова, старший помощник прокурора по Первомайскому округу г. Мурманска: «Сегодня в первомайском районом суде города Мурманска в отношении Герасимова Александра Александровича, который обвиняется в совершении незаконного сбыта наркотических средств в значительном размере. Преступление им совершено в январе 2017 года, так же установлено что преступление совершенно с участием несовершеннолетних».



За совершенное преступление мужчине предстоит отправиться в колонию строго режима. Максимальный срок по статье «незаконный сбыт наркотических веществ» - 15 лет, но суд назначил ему 6 лет лишения свободы, так как мужчина полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Обжаловать приговор подсудимый может в течение 10 дней. Через 4 дня наркоторговцу исполнится 28 лет. Свой день рождения он проведет в СИЗО.