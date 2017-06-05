Сегодня в Мурманске начала работу международная делегация ведомств — участников Арктического форума береговых охран

5 июня 2017 года в Мурманске начала работу международная делегация представителей ведомств — участников Арктического форума береговых охран.

Иностранные гости прибыли из США, Финляндии, Норвегии, Исландии, Канады и Дании для участия в работе 2-х дневного практического семинара по тематике обеспечения безопасности и осуществления функций государственного контроля в Арктике.

Мероприятие, организованное на базе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Открыл мероприятие заместитель руководителя Пограничной службы — руководитель департамента береговой охраны ПС ФСБ России вице-адмирал Геннадий Медведев.

В числе высокопоставленных иностранных участников в открытии семинара принял участие командующий Объединенного Арктического командования вооружённых сил Королевства Дания генерал-майор Ким Иеспер Иоргенсен.

В первый день, в ходе запланированных мероприятий , прошли организационные совещания, на которых выступили сотрудники Пограничной службы ФСБ России и Пограничного управления.

По сложившейся в Пограничном управлении традиции, российские и иностранные участники международного мероприятия в сквере Пограничников Арктики отдали дань памяти защитникам Северных рубежей и возложили цветы к памятнику, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.