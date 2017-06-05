Схемой по карману. Где осели деньги за теплоснабжение?

ЖКХ - постоянно кипящая точка общественных проблем. Мы начинаем серию сюжетов, посвященных этой теме. Всё, что вы хотели знать о теплоснабжении и не стеснялись спросить. Да вот только ответа не получали. Светлана Солдатова решила на собственном примере разобраться, куда исчезают деньги, переведённые на счет ресурсоснабжающей организации.

Каждый месяц через Сбербанк онлайн я оплачиваю совсем немаленькие счета за тепло. Примерно 6 с половиной тысяч рублей. Плачу регулярно, но сумма долга растет. Вот оплаченные счета. Вот последняя квитанция - 26 тысяч рублей. И уже пени начислены. Почему мои деньги не дошли до Мурманской ТЭЦ?



На квитанции написано: прямой платеж. Расчетный счет, ИНН, КПП БИК Корсчет. Совпадения по всем цифрам и аббревиатурам. Но на каком повороте рубли отклонились от маршрута?

Попробуем разобраться, так ли прям их путь до ресурсоснабжающей организации. Какие существуют схемы взаимоотношений между собственниками и поставщиками услуг.



Алена Кузнецова, главный государственный жилищный инспектор Мурманской области: «Значит, первая схема - это классическая, когда у нас УК заключает с ресурсоснабжающей (любой, не только тепловой, да?), любой ресурсоснабжающей организацией заключает договор ресурсоснабжения на соответствующий ресурс, соответственно, покупает весь объем - либо это по счетчику, общедомовому прибору учета, либо, например, если невозможно дом оборудовать общедомовым прибором учета, то покупает тогда в рамках норматива, да?»



Итак, первая схема, описанная в Жилищном кодексе: Управляющая компания покупает весь объем тепла у ресурсников и сама выставляет квитанции жильцам. На счета поставщика коммунальных услуг приходят огромные суммы. Особенно, если это большая контора. Тогда и появляется неуправляемый соблазн.



9 августа прошлого года в Мурманске вынесли приговор бывшему директору управляющей компании «Октябрьское ЖЭУ», работавшей по схеме: деньги за тепло с собственника взял и про них забыл. Руководитель хозяйственной организации Виктор Ворошилов более двух лет не перечислял деньги жильцов тепловикам. Сумма немаленькая - более 350-ти миллионов рублей. За свои действия Ворошилов получил два года с отбыванием наказания в колонии поселения. Схема номер 1 сломалась о жадность.



Алена Кузнецова Главный государственный жилищный инспектор Мурманской области: «Есть вторая схема, полностью противоположная, когда ресурсник расторгает договор с УК, у нас есть 124-ое постановление Правительства, где возможность такая прописана. Договор либо, например, не был заключен, вот, либо за долги в случае долгов более чем за 3 месяца договор между ресурсниками и управляющей компанией расторгается. И ресурсник у нас становится исполнителем коммунальных услуг».



Схема номер 2 появилась, что называется, от отчаяния. Сегодня в Мурманской области часть ресурсоснабжающих организаций являются исполнителями коммунальных услуг. И соответственно отвечают за расчеты с жильцами. По такому варианту работают Мурманэнергосбыт и Мурманоблгаз.

А как же Мурманская ТЭЦ, которой я платила-платила, да деньги не дошли? Оказывается, что прямой платеж - не синоним понятия прямой договор.



Александр Парский, директор по сбыту ПАО «Мурманская ТЭЦ»: «Исполнители коммунальных услуг изначально направляют в наш адрес заявку на заключение договора, договора, да, теплоснабжения вот этих многоквартирных домов, которые есть, т.е. понятно, что ресурс, он не прерывно поступает, да, это, так скажем, легимитизация договорных отношений, да? Т.е. управляющая компания у нас покупает тепловую энергию, мы ее поставляем сюда, вот, на границу многоквартирного дома, в том числе и вашего».



Приплыли. Я чувствую себя песчинкой в океане жилищно-коммунального хозяйства. В наши отношения с тепловиками все равно вмешивается управляющая компания. В моем случает - это ООО «Северный Альянс».



Виталий Твардовский, начальник отдела развития ООО «Северный Альянс»: «Мы являемся исполнителями коммунальных услуг и следовательно отвечаем за качество предоставляемых коммунальных услуг. Отвечаем и за поступление в ресурсо-снабжающую организацию этих средств в полном объеме».



То есть деньги от жильцов получают ресурсники в данном случае Мурманская ТЭЦ, а по долгам отвечает поставщик коммунальных услуг - управляющая компания. Она и взыскивает с собственников неполученные деньги за тепло, возмещая свои расходы. Правда, теперь не со всех. С юрлицами с 1 января 2017 года тепловики должны заключить договор самостоятельно. Жилищно-коммунальная контора несет ответственность только за бесхозные помещения и физических лиц.



Виталий Твардовский, начальник отдела развития ООО «Северный Альянс»: «Нет такой схемы, что мы за задолжников как то получаем средства. И это как то в ущерб содержанию и ремонту. Содержание и ремонт от этого не страдает. Мы гораздо лучше могли бы обслуживать дом, если бы мы не работали с задолжниками».



И все таки как в этой третьей схеме произошел сбой, и мои деньги не дошли до Мурманской ТЭЦ? Оказывается «Северный Альянс» до 31 декабря прошлого года, уже не тот, что с 1 января 2017-го.



Александр Парский, директор по сбыту ПАО «Мурманская ТЭЦ»: «Появилась новая УК с аналогичным названием, но, к сожалению, законодательство нам сейчас не запрещает такие манипуляции проводить, очень часто некоторые исполнители коммунальных услуг пользуются этим, меняют… оставляют те же самые названия, а по сути, это новое юридическое лицо».



Виталий Твардовский, начальник отдела развития ООО «Северный Альянс»: «Северный Альянс - юридически новая организация, у нас новый договор, новая организация. Но мы здесь же находимся. Работают те же сотрудники. И все на своих местах».



Из-за того, что управляющая компания сменилась на другую с аналогичным названием, я не заметила, перемен. Деньги шли в ТЭЦ, но по старому маршруту, по другому коду авторизации. Сегодня для меня все закончилось благополучно. Прямо на глазах директора по сбыту Мурманской ТЭЦ я подписала заявление, по которому оплата за теплоснабжение ушла на правильный счет. В Сбербанке онлайн - изменила код авторизации в шаблоне платежа.



Надеюсь, деньги отправились по верному маршруту. В следующем материале попробуеем разобраться, возможно ли в нашем городе сэкономить на платежах за тепло?