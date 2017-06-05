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Судебные приставы предоставляют услуги в электронном виде

09:3005 июня 2017Просмотров: 79

Федеральная служба судебных приставов предоставляет государственные услуги в электронном виде:

1. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица;

2. Рассмотрение заявлений в рамках исполнительного производства.

Запросить информацию, подать заявление, а также получить результат предоставления государственной услуги Вы можете посредством интернет-портала Государственных услуг , выбрав в разделе «Органы власти» - «Федеральная служба судебных приставов», или посредством сервиса «Личный кабинет стороны исполнительного производства» официального интернет-сайта ФССП России.

Основными преимуществами получения государственных услуг ФССП России в электронном виде являются:

- отсутствие необходимости личного посещения Федеральной службы судебных приставов;

- удобное информирование заявителя о статусе предоставления государственной услуги, предоставляемой ФССП России.

 

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