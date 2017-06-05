В центре Мурманска состоялся жилищно-коммунальный митинг

В Мурманске состоялся митинг граждан, которые недовольны работой ЖКХ. Люди выступали против действующей системы коммунальных тарифов, а так же требовали от властей обратить внимание на работу жилищно-коммунальной системы.

На митинг пришли лишь 2 десятка человек. Все они участники товарищества собственников одного из домов в самом центре Мурманска. Озвученные проблемы ЖКХ в частности касаются только их. Но, не сложно догадаться, что с подобными трудностями сталкиваются еще многие мурманчане.

Елена Жоголева, председатель ТСЖ: «Мы постоянно в судах, нам работать некогда. Когда я шла на должность председателя товарищества, я думала, что я буду управлять домом, проводить ремонты. А вместо этого 10 судов за пять лет».

Люди возмущены тем, что тарифы на отопление слишком высоки, а система образования цен совершенно непрозрачна. Люди недовольны состоянием придомовых территорий: сегодня невозможно однозначно сказать, кому они принадлежат - собственникам жилья или муниципалитету. Отсюда разногласия с администрацией и проблемы их содержания. Люди выступают за то, чтобы капитальный ремонт домов производился за счет государства, как того требует закон, а не за счет фонда капремонта.

Елена Жоголева, председатель ТСЖ: «Государство должно было передать нам дома в исправном состоянии и если на момент первой приватизации дом требовал капитального ремонта, государство было обязано выполнить такой капитальный ремонт. Государство свои обязанности не выполнило. Теперь нам сказали, что денег нет, сдавайте деньги в фонд капремонта. То есть, мы опять выполняем обязанности государства, ремонтируя дома на наши деньги».

Резолюцию митинга подписали все собравшиеся. Сегодня же документ передадут в мурманскую администрацию.