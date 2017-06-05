В центре Мурманска в день рождения Пушкина пройдет квест-игра, посвященная поэту

6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, на площади перед областным Дворцом культуры и народного творчества им. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3) состоится квест-игра «Читаем Пушкина на Пушкинской».

Ребята из летних оздоровительных лагерей, гости и жители города Мурманска примут участие в веселой, интересной и познавательной программе.

Участников ждет путешествие по различным игровым станциям, где они смогут не только вспомнить и прочитать стихи и сказки А.С. Пушкина, но и проверить свои знания, ответив на вопросы о жизни и творчестве Александра Сергеевича, разгадать кроссворд, а юные мурманчане создадут общий рисунок на асфальте.

Начало мероприятия - в 11.00 часов.