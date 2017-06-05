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В МЧС предложили наказывать рублем за неточный прогноз погоды

13:1505 июня 2017Просмотров: 76

Ранее в МЧС заявили, что не предупредили жителей столицы об урагане 29 мая из-за неточных прогнозов метеорологов.

Глава МЧС России Владимир Пучков предложил финансово наказывать должностных лиц территориальных подразделений Росгидромета за неточный и несвоевременный прогноз погоды.

«Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды», - сказал он в понедельник в ходе селекторного совещания в МЧС.

Пучков пояснил, что «именно экономический механизм ответственности конкретных должностных лиц, которые готовят прогноз погоды, должен работать в этой сфере».

29 мая в столице произошла гроза, сопровождавшаяся ураганными порывами ветра, в городе упавшими деревьями и ветками убило 11 человек, пострадало около 200 человек.

Позже в МЧС России заявили, что граждан не оповестили по СМС о надвигающемся урагане, поскольку поступивший 29 мая от Росгидромета прогноз погоды не подпадал под критерии ЧС, так как скорость ветра ожидалась менее 25 м/с.

В свою очередь Гидрометцентре заявили, что прогноз, данный московскими метеорологами на 29 мая, был точным и своевременным, сообщает Интерфакс.

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