В Мончегорске откроется новый бассейн для малышей

Осенью в мончегорском детском саду №5 вновь заработает бассейн для дошколят, его реконструкция выполняется при содействии Кольской ГМК, сообщает kn51.ru.

Объект не работал около 10 лет: оборудование и сама чаша вышли из строя, но средств на реконструкцию не было. В 2014 году детский сад №5 принял участие в конкурсе социальных инициатив «Норникеля» (компонент программы «Мир новых возможностей»). Проект «Здоровое будущее - наше будущее» вошел в число победителей. На его реализацию было выделено около 3 млн рублей. Однако из-за большого объема ремонтно-восстановительных работ этих средств оказалось недостаточно: в «Норникеле» и Кольской ГМК приняли решение о дополнительном финансировании.



Бассейну быть



- В ходе реализации проекта выяснилось, что требуется больше средств и сил. Бассейн долгое время не функционировал, требовались объемные и масштабные работы по его восстановлению, - рассказал депутат Мурманской областной думы, помощник генерального директора Кольской ГМК Максим Иванов. - Понимая, насколько этот объект важен для города, детей и родителей, в компании приняли решение выделить дополнительные средства. Общая стоимость проекта составила более 10 млн рублей.

Как сообщил Максим Иванов, городские власти тоже не остались в стороне - около 2,6 млн рублей выделено из муниципального бюджета. Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Мурманской областной думы Надежда Максимова назвала этот проект хорошим примером сотрудничества городских властей и градообразующего предприятия:

- Одна из задач - сделать бассейн в этом детском саду. Долгие годы не могли найти возможности, чтобы он возобновил работу, и чтобы его могли посещать не только дети из этого детского сада, но и из других садов. Участие компании и города в столь значимом деле - яркий пример партнерства, которое дает положительные результаты для населения, для детей. Сегодня много делается, чтобы сделать город комфортнее и уютнее. Важно, что здесь все выполняется по современным стандартам, на лучшем уровне.



Больше, чем реконструкция



По сути реконструкция бассейна в детском саду превратилась в новое строительство. Работы выполняет организация «Таст Плюс».

- Проект трудоемкий. Выполнены земляные работы, усилен фундамент, залита чаша, произведена замена теплового пункта, в помещении новые полы, перегородки и инженерные сети, - рассказал главный инженер «Таст Плюс» Сергей Ракитин. - Сейчас заканчиваем работу с инженерными сетями и в ближайшие дни приступим к отделке. Эти работы планируем завершить к концу июня.

В помещении с бассейном будут располагаться раздевалки с душевыми и туалетами для девочек и мальчиков, а также небольшая раздевалка для пришедших с детьми родителей. Для внутренней отделки выбраны яркая мозаика и кафельная плитка с рисунками. Мебель и шкафчики в раздевалках - тоже в ярких тонах.



Укреплять здоровье детей



После открытия бассейна планируется проводить здесь оздоровительно-развивающие занятия для детей.

- Целевая группа - воспитанники нашего детского сада, а также дети раннего и дошкольного возраста. Будем укреплять здоровье ребятишек и приобщать их к спорту, - сообщила заведующий детским садом №5 Ольга Ласс. - Спасибо «Норникелю» за дополнительно выделенные средства. Весь коллектив, воспитанники детского сада, родители с нетерпением ждут, когда бассейн начнет работать. Хочу отметить, что на этом наш проект не закончится. Впереди много мероприятий, встреч, интересных занятий для детей.

Планируется, что бассейн в детском саду № 5 откроют в сентябре.







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