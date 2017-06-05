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В Мурманск приехали иностранные сотрудники береговой охраны

20:0805 июня 2017Просмотров: 139

В Мурманск прибыли сотрудники береговой охраны иностранных государств для участия в двухдневном практическом семинаре. Он организован на базе нашего Пограничного управления. Основные темы - обеспечение безопасности и осуществление государственного контроля в Арктике.

Среди иностранных представителей - гости из Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Норвегии, Исландии, Канады и Дании. Все они - участники Арктического форума береговых охран. Он был создан в конце 2015 года.

Главные его задачи - развитие международного сотрудничества, обеспечение безопасности судоходства, а также охрана морской природной среды в Арктике. Семинар открыл Руководитель департамента береговой охраны пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Геннадий Медведев.

Геннадий Медведев, руководитель департамента береговой охраны пограничной службы ФСБ России: «По нашему мнению, Арктический форум береговых охран хоть и самый молодой среди всех существующих форумов береговых охран в мире, но у него огромный потенциал.  На последней встрече руководителей береговых охран Арктического форума в Бостоне мы перешли от разработки организационных документов к практической деятельности».

После совещания российские и иностранные участники семинара приехали к памятнику Пограничникам Арктики, чтобы возложить цветы и почтить память защитников Северных рубежей. Здесь же в сквере гости пообщались с журналистами. Поговорили и про работу, и про погоду.

Чарльз Блоолид, представитель береговой охраны Норвегии: «Лето в Мурманске почти такое же холодное, как в северной части Норвегии, так что я попал в свою привычную среду. Но российские пограничники здесь очень тепло нас приняли, так что я очень доволен. Взаимодействие с береговой охраной России имеет для нас очень большое значение. В первую очередь, нужно обеспечивать безопасность мореплавания и всех людей, которые находятся на судах в Арктическом регионе. А также защищать все морские биоресурсы».

После возложения цветов участники Арктического форума береговых охран отправились на экскурсию по Мурманску - к Алеше и на ледокол Ленин, а также побывали в Сафоново в музее авиации Северного флота. 

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