В Мурманске доверчивая пенсионерка перевела мошенникам полмиллиона рублей

Телефонный мошенник обманул пенсионерку 1933 года рождения. Неизвестный позвонил ей на телефон и представился мужем внучки.

Потерпевшая, отвечая на наводящие вопросы мошенника типа «Привет, не узнала?», сама назвала его именем родственника.

После этого злоумышленник сообщил ей, что сбил ребенка и его задержали полицейские. Чтобы избавиться от уголовной ответственности, необходимы деньги.

Пенсионерка отдала курьеру 500 тысяч рублей в отделении банка, куда она специально пришла, чтобы снять эту сумму, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Только после этого пожилая северянка позвонила внучке и узнала об обмане.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.