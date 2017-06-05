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В Мурманске доверчивая пенсионерка перевела мошенникам полмиллиона рублей

14:1405 июня 2017Просмотров: 110

Телефонный мошенник обманул пенсионерку 1933 года рождения. Неизвестный позвонил ей на телефон и представился мужем внучки.

Потерпевшая, отвечая на наводящие вопросы мошенника типа «Привет, не узнала?», сама назвала его именем родственника.

После этого злоумышленник сообщил ей, что сбил ребенка и его задержали полицейские. Чтобы избавиться от уголовной ответственности, необходимы деньги.

Пенсионерка отдала курьеру 500 тысяч рублей в отделении банка, куда она специально пришла, чтобы снять эту сумму, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Только после этого пожилая северянка позвонила внучке и узнала об обмане.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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