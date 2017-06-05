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В Мурманске покажут самые красивые фотографии России

13:2605 июня 2017Просмотров: 50

Завтра, 6 июня в 11:00 в Информационном центре по атомной энергии (г.Мурманск, Морской вокзал, атомоход «Ленин») состоится открытие выставки фотографий финалистов всероссийского конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Мероприятие приурочено ко всемирному Дню окружающей среды и Дню эколога.

В экспозиции будут представлены лучшие работы конкурса, иллюстрирующие красоту и уникальное разнообразие природы различных регионов России, а также фотографии, посвященные вопросам защиты флоры и фауны и сохранению культуры коренных малочисленных народов Севера.

Организаторы выставки – Мурманское областное отделение Русского географического общества и Информационный центр по атомной энергии – в рамках мероприятия подпишут соглашение о сотрудничестве.

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