В Мурманске покажут самые красивые фотографии России

Завтра, 6 июня в 11:00 в Информационном центре по атомной энергии (г.Мурманск, Морской вокзал, атомоход «Ленин») состоится открытие выставки фотографий финалистов всероссийского конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Мероприятие приурочено ко всемирному Дню окружающей среды и Дню эколога.

В экспозиции будут представлены лучшие работы конкурса, иллюстрирующие красоту и уникальное разнообразие природы различных регионов России, а также фотографии, посвященные вопросам защиты флоры и фауны и сохранению культуры коренных малочисленных народов Севера.

Организаторы выставки – Мурманское областное отделение Русского географического общества и Информационный центр по атомной энергии – в рамках мероприятия подпишут соглашение о сотрудничестве.