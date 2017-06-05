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В Шонгуе пройдет ежегодный фестиваль «Кольская рыбалка 2017»

10:1805 июня 2017Просмотров: 90

В  июле пройдет ежегодный Фестиваль «Кольская рыбалка 2017».  Соревнования  будут проходить в поселке Шонгуй Кольского района. Среди спиннингистов соревнования запланированы на 1 июля, а среди нахлыстовиков на 8 июля.

Соревнования это отличное время, чтобы не только принять участие, но и отлично провести время, пообщаться с единомышленниками, людьми увлеченными одним хобби — рыбалкой.  

Скачать заявление на участие, ознакомиться с регламентами проведения соревований можно на Мурманском рыболовном Форуме в теме Фестиваль «Кольская рыбалка 2017».


Фото сайта Мурманского рыболовного Форума

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