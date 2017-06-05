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Врач из Снежногорска попалась на выписке рецептов за деньги

09:4505 июня 2017Просмотров: 115

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах признанно законным возбуждение уголовного дела в отношении врача психиатра-нарколога.

По версии следствия врач незаконно выписала не состоящему на диспансерном учете гражданину рецептурный бланк на сильнодействующее вещество «Трамадол». 

За эту «услугу» врач получила тысячу рублей. 

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей – до четырех лет лишения свободы. 

Расследование дела находится под надзором, сообщает пресс-служба прокуратуры по Мурманской области.  

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