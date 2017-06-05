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Юные мончегорцы уехали в санаторий «Вита»

15:0205 июня 2017Просмотров: 46

В выходные в Мончегорске провожали юных северян, уезжающих в лето: дети сотрудников Кольской ГМК и дочерних предприятий прощались с родными на центральной площади города, сообщает kn51.ru.
    
- Для компании это стало доброй традицией - ежегодно организовывать оздоровительный отдых детей сотрудников в Анапе. Едет всегда приблизительно одно количество школьников, - поделился с Kn51 специалист отдела социальных программ Кольской ГМК Сергей Соловей. - Каждый раз «Вита» готовит для гостей приятные сюрпризы. В этом году отремонтировано футбольное поле и построен новый административный корпус.

Традиционно в поездку с ребятами отправляются сопровождающие.

- Отличный санаторий: медицинская база, хорошая педагогическая программа, в которой дети с радостью участвуют, замечательный коллектив, - рассказывает одна из них - Елена Петашко, учитель начальных классов.

Кто-то из ребят едет в «Виту» впервые, а кто-то уже, можно сказать, опытный «витальянец».

- Моей дочери Марине «Вита» нравится. Всегда привозит оттуда массу позитивных эмоций, - рассказывает Анна Карелина. - Там она получает оздоровительные процедуры, ест свежие фрукты и овощи, а главное - наслаждается солнцем! Море, скорее всего, еще не прогрелось, но, это лучше, чем наше снежное лето.
     
 - В «Вите» нас возят по экскурсиям, что-то новое узнаем, развлекаемся в аквапарке, - делится Марина Карелина. - Я участвую в спортивных мероприятиях. «Вита» - это всегда интересно.

Новичков, конечно, волновала предстоящая поездка.

- Слышали много положительных отзывов от уже побывавших там, вот и мы «созрели». По-родительски, конечно, переживаем: более 40 дней дочки не будет рядом, - рассказывает Ольга Глущенко. - И мы благодарны за возможность читать новости в группе санатория и быть в курсе всего, что происходит с нашими детьми: начиная от того, чем они завтракали, заканчивая ежедневными мероприятиями. Нас предупредили, что детям будет некогда с нами разговаривать, настолько насыщенные каникулы их ожидают.

- Еду в первый раз, пока переживаю. Я не очень быстро завожу знакомства и боюсь потеряться, - говорит Полина Глущенко.
А новичок Лиза Сарайкина напротив, видит в предстоящем отдыхе на море шанс найти множество новых друзей.

- Я быстро завязываю знакомства, но, если честно, все равно немного волнуюсь, - признается она.

- Очень рады, что дочь уезжает подальше от летнего снега, - радуется Светлана Сарайкина. - Здесь лето еще не началось, а ребенок более 40 дней проведет в тепле, сможет отдохнуть и набраться сил! Они для учебы еще потребуются.


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