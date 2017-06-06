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10 июня по Мурманску проедет бесплатный музыкальный троллейбус

15:4506 июня 2017Просмотров: 141

10 июня в 13.00 от остановки «ул. Лобова» по Мурманску вновь проедет музыкальный троллейбус №3. 

Всех пассажиров троллейбуса будет ожидать масса приятных эмоций и заряд хорошего настроения на весь день.

Мероприятие объединит молодых музыкантов города Мурманска, которые представят пассажирам музыкального троллейбуса свое творчество в живом звуке. И еще один приятный сюрприз - проезд в музыкальном троллейбусе будет бесплатный.

Организатором проекта «Культ-тракт «Интеравто» выступил Молодежный культурный центр

Фото: Молодежный культурный центр

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