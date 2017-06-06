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7 июня в Североморске покажут фотографии Кольского тракта начала 20 века

11:0006 июня 2017Просмотров: 45

7 июня в Североморском музейно-выставочном комплексе начнет свою работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Кольский тракт».

Кольским трактом издревле называлась дорога, проходящая из Поморья через Лапландию в Колу. До открытия пароходного сообщения в 1871 году именно эта дорога соединяла Кольский полуостров с континентальной Россией.

Коллекция негативов на стекле известного русского фотографа Захара Захаровича Виноградова, созданная во время путешествия по Кольскому полуострову в 1908 году, поступила в Мурманский областной краеведческий музей в 1968 году. Фотографии, сделанные во время путешествия по Кольскому полуострову в 1911 году, передал в музей в 1960 году И.А. Колосов, участник строительства Мурманской железной дороги.

Представленные на выставке уникальные снимки были сделаны в 1908 и 1911 годах на двух существовавших тогда транспортных путях – сухопутном, по Кольскому тракту, и морском – вдоль Мурманского берега.

Выставка будет работать до 14 июля 2017 г.

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