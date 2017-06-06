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Академия парусного спорта откроет филиал в Кандалакше

11:3006 июня 2017Просмотров: 108
4 июня 2017 года, в Яхт-клубе Санкт-Петербурга прошла конференция парусных центров Северо-Запада, приехали представители федераций парусного спорта и парусной общественности Калининграда, Пскова, Ленинградской области и Мурманска.
Об этом сообщают "Морские вести России".
Основной задачей конференции являлось обсуждение вопросов привлечения детей в парусный спорт и увеличения количества детских яхт на воде в регионах Северо-Запада России.
По словам организатора конференции Владимира Любомирова, одно из решений, которое было принято на мероприятии -  в течение этого и начала следующего года, открыть четыре филиала Академии парусного спорта в Пскове, Калининграде, в Выборге или Сосновом бору Ленинградской области и городе Кандалакше Мурманской области.
«Мы планируем опираясь на лидеров парусной общественности создавать и поддерживать существующие детские парусные школы, чтобы количество занимающихся детей в них значительно выросло и начали реализовываться программы Академии нацеленные на разные возрастные группы. У нас есть большой опыт, мы хотим им делиться», сказал Владимира Любомиров.
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