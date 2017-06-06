Академия парусного спорта откроет филиал в Кандалакше

В Мурманске полицейские обнаружили игровой клуб в Октябрьского округе

Программа празднования Дня России 12 июня в городе-герое Мурманске

Представители Кольской ГМК приняли участие в заседании российско-норвежской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды