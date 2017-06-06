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Часть дороги на Териберку заасфальтируют

20:0706 июня 2017Просмотров: 32

С приходом лета в Мурманской области начался сезон ремонтов дорог. Но из-за погоды в этом году рабочие взялись за дело позже обычного. Успеют ли справиться дорожники, и какие задачи они ставят перед собой этим летом - об этом на оперативном заседании в региональном правительствн рассказал министр транспорта Дмитрий Соснин.

Сезон короче, а задач не меньше, чем обычно. Но как заверил министр транспорта Дмитрий Соснин - средств хватает, ремонты дорожники закончат в срок, объемы запланированных работ министерство сокращать не планирует. В этом году ремонту подлежат 18 объектов. В сумме это около 90 километров дорог. На всё запланировано потратить порядка 700 миллионов рублей.

Дмитрий Соснин,  министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «В план работ у нас попадают дороги с наибольшим движением и наиболее востребованные населением. Традиционно, это такие дороги как Пиренга-Ковдор, Оленегорск-Ловозеро, автомобильная дорога Лотта, Салла».

Так же в этом году рабочие отремонтируют автоподъезд к селу Териберка. Существующую грунтовую дорогу заасфальтируют.

Дмитрий Соснин,  министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «В этом году запланировано порядка 4 километров проведения таких работ. Работы начнутся от села Териберка, что позволит связать асфальтом две части Териберки: это Лодейное и, так называемую, Старую Териберку».

Так же в этом году еще порядка 10 километров региональных дорог отремонтируют латками или, как принято говорить, «большими картами». Так же дорожники установят дополнительное освещение на дорогах, отремонтируют тротуары и металлические ограждения.

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