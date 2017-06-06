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Иностранные дипломаты побывали на борту атомного крейсера «Пётр Великий»

20:1206 июня 2017Просмотров: 131

Иностранные военные дипломаты продолжают знакомство с Северным флотом. В Мурманскую область гости из 65 стран мира приехали на несколько дней. Сегодня они побывали сразу на двух боевых кораблях - крейсерах «Петр Великий» и «Маршал Устинов». Репортаж Натальи Алексеенко.

В 10 часов утра вся делегация военных атташе прибывает к причалам Североморска. На борту тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» гостей встречает командир Владислав Малаховский.

Уничтожение надводных целей, береговых объектов, отражение воздушных ударов, охрана и оборона своих конвоев и десанта на море - вот предназначение «Петра Великого» - продолжает командир. Военные дипломаты внимательно слушают рассказ, все записывают и фотографируют.

Приглашают зарубежных дипломатов и на основную - ракетную палубу, где сосредоточено основное оружие крейсера - сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Гранит»

Иностранные дипломаты интересуются, есть ли еще на Северном флоте подобные крейсеры, куда в ближайшее время отправится «Петр Великий» и каков его срок службы.
Кораблю еще жить и жить, и по приказу он готов выйти в любую точку мирового океана

Тимоти Кеттер - военный атташе из Америки, как и многие его коллеги, на таком корабле в первый раз в жизни, говорит, полон впечатлений. Отвечает на вопросы, переходя с русского на английский.

Тимоти Кеттер, военно-морской атташе США: «Это очень интересно, потому что очень редко удается увидеть, как работают твои зарубежные коллеги. Поэтому я очень ценю эту возможность».

Гуннар Хелёе, военный атташе Норвегии: «Будучи офицером военно-морского флота Норвегии, вашим соседом на Западе, мне очень приятно посетить вас. Честно скажу, это второй раз, первый раз был 25 лет назад».

После экскурсии по крейсеру - зарубежные гости обменялись с нашими военными сувенирами и сделали общее фото на память о международной встрече на боевом корабле.

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