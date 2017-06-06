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Кольская АЭС: более 1200 человек поддержали экологическую акцию «Зелёная весна»

09:5506 июня 2017Просмотров: 75

3 июня в г. Полярные Зори Мурманской области состоялся субботник, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды и Международному дню очистки водоёмов. Субботник проводился в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Весна – 2017».

Июньская акция дала старт Всероссийскому проекту Госкорпорации «Росатом» «Чистый берег», направленному на содействие улучшения экологической обстановки в городах присутствия предприятий ГК «Росатом», вовлечение населения в обустройство прибрежной территории городских водоемов, формирование экологической культуры подрастающего поколения.

«Один из показателей того, что горожане не равнодушны – количество людей, выходящих на субботник. Из года в год их становится всё больше, - отметил директор Кольской АЭС, депутат Мурманской областной Думы Василий Омельчук. - Очень радует, что не только на атомной станции, но и в городе появляются хорошие инициативы. Участие в субботнике – это желание самих полярнозоринцев жить в красивом, чистом и благоустроенном городе».

В экологической акции, которую Кольская АЭС организовывает уже 12 лет, в субботу 3 июня приняли участие работники всех организаций города – более 1200 человек.

По итогам мероприятия от накопившегося за зиму мусора были очищены городской парк отдыха и здоровья «Наш парк» на берегу озера Пинозеро, территории возле домов, приведены в порядок газоны, лесные массивы в городе и по обочинам муниципальных дорог. Для уборки территории было задействовано 17 единиц спецтехники ООО «КАЭС-Авто».

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