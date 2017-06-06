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Малоимущие россияне будут получать до 10 тысяч рублей на человека в год

14:4006 июня 2017Просмотров: 129

Средства, поступающие ежемесячно, не будут накапливаться, если их не использовать, пояснил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Сумма выплат по программе адресной продовольственной помощи может составить около 10 тысяч рублей на одного человека в год. Начисление будет проходить каждый месяц, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Предварительные расчеты - примерно около 10 тысяч рублей в год на человека. Принцип работы программы в том, что будет помесячное начисление с использованием средств только в течение месяца. Если человек не использовал эти средства, то они сгорают и начисляется новая сумма», - сказал он.

Ранее Мантуров сообщал, что программа будет запущена во второй половине 2018 года и начнет работать в полную силу в 2019 году, сообщает ТАСС.

Объем выделенных на реализацию программы средств может составить 200-300 млрд рублей.

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