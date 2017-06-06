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Марина Ковтун подвела итоги работы делегации Мурманской области на Петербургском международном экономическом форуме

09:5406 июня 2017Просмотров: 73

5 июня  на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Марина Ковтун подвела итоги работы делегации Мурманской области на XXI Петербургском международном экономическом форуме.

По сообщениям организаторов, в этом году форум значительно расширил свою географию и собрал рекордное количество участников – более 14 тысяч делегатов из 143 стран. Подписано более 380 соглашений на общую сумму более 2 трлн рублей.

Из них пять соглашений подписала Мурманская область, отметила губернатор.

«Все они конкретные и предполагают развитие конкретных территорий – Ковдора, Кировска и Апатитов – как в случае соглашений с «ЕвроХимом» и «ФосАгро». Соглашения с Роспатентом, Минкомсвязью и «Ростелекомом» направлены на создание в регионе условий для развития цифровой экономики, ликвидации цифрового неравенства в малых и отдалённых населенных пунктах», – сказала Марина Ковтун.

Кроме того, в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России за 2016 год, результаты которого были озвучены на Петербургском международном экономическом форуме, Мурманская область улучшила позиции. Регион вошел в группу субъектов с благоприятными условиями для ведения бизнеса, заняв 32 место.

«Проведённая нами за год «работа над ошибками», переформатирование работы проектного офиса, более активное вовлечение в улучшение бизнес-среды муниципалитетов дали свои результаты», – прокомментировала положение региона в рейтинге глава области.

Также губернатор дала поручение региональному министерству развития промышленности и предпринимательства внимательно ознакомиться с показателями Мурманской области в рейтинге по каждому из направлений, проанализировать их и строить дальнейшую работу с учетом результатов рейтинга, а значит с учётом мнения предпринимателей о состоянии инвестиционного климата в регионе.

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