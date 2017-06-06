Местные власти разыскивают владельцев гаражей

Управление Первомайского округа администрации Мурманска просит владельцев гаражей предоставить правоустанавливающие документы.

– гаражные строения, расположенные в районе здания № 3а по улице Героев Рыбачьего;

– гаражное строение, расположенное в районе многоквартирных домов №№ 7, 9, 11 по ул. Зои Космодемьянской.

Документы необходимо предоставить по адресу пр. Кольский, д. 129/1, кабинет 211, контактные телефоны 53-94-63, 53-94-50.

При отсутствии заявленных прав управлением округа будет решаться вопрос о сносе гаражей, сообщает администрация Мурманска.