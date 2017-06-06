«Норникель» запускает корпоративный экомарафон

В год экологии и 100-летия заповедной системы России «Норникель» запускает в регионах, где работают предприятия компании, экомарафон «ПонесЛось» – проект корпоративного волонтерства.

5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, в Норильске, стартовал первый этап экологического марафона. От Заполярного филиала и группы предприятий «Норникеля» в Норильском промышленном районе в марафоне «ПонесЛось!» примут участие 18 команд (151 участник) из 27 подразделений компании.

Марафон проходит с июня по сентябрь и состоит из нескольких этапов. Для победы в экомарафоне необходимо успешно пройти все этапы и заработать максимальное количество баллов. Марафон завершится экослетом участников в Лапландском заповеднике.

В ходе первого мероприятия марафона состоится знакомство участников, презентация марафона и игра ЭкоQuiz, специально разработанная для волонтеров. В дальнейшем участникам марафона предстоит пройти этапы «Поймай эковолну», «Я.Город.Природа.Гармония», «Друзья заповедных островов», «Экодело», в ходе которых волонтерам предстоит придумать и реализовать различные экологически направленные акции и мероприятия.

«Когда сотрудники «Норникеля» сами выступают инициаторами программ по сохранению культурного и природного наследия, это значит, что они не на словах, а на деле разделяют важнейшие ценности компании. И «Норникель» поддерживает своих инициативных сотрудников во многих начинаниях. Так случилось и с экомарафоном «ПонесЛось»: из небольшого проекта нашей волонтерской программы «Комбинат добра» на наших глазах рождается захватывающая добровольческая программа», - отметила старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.