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Новое место для заполярного мусора. Недалеко от Мурманска строится целый полигон для твердых отходов

20:0806 июня 2017Просмотров: 34

Тема мусора в последние дни в Мурманске и других городах и поселках области особенно актуальна. Губернатор Марина Ковтун отметила, что без личной ответственности каждого жителя порядка не будет никогда. Сегодня я с оператором Павлом Третьяковым побывал на мурманской свалке и посмотрел, где хранится мусор, который мы выкидываем в помойки.

Городская свалка твердых отходов. Зрелище весьма непрезентабельное. Под открытым небом горы мусора, над которыми кружатся птицы. А если подойти поближе в нос сразу ударит неприятный запах.

Сейчас сюда возят весь бытовой мусор, который выбрасывают в мусорные баки мурманчане. Свалка находится на другом берегу залива, всего в нескольких километрах от города. Многотонные грузовики, груженные досками, мешками и пакетами, снуют туда-сюда с интервалом в пару минут, оставляя после себя облака пыли. Но уже к концу этого года все изменится.

В 25 километрах от заполярной столицы строится полигон твердых коммунальных отходов. Общая площадь комплекса около 30 гектаров. Мусор не только из Мурманска, но и из близлежащих городов и поселков, в том числе и Заполярного, будет утилизироваться и перерабатываться здесь.

Елена Макарова, представитель министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области: «Подбор земельного участка осуществлялся долго, было несколько вариантов рассмотрено, от многих предыдущих пришлось отказаться в силу различных причин. Этот участок достаточно далеко расположен от населенных пунктов, от водных объектов, от аэропортов. Это условия, которым должен отвечать земельный участок, предназначенный для захоронения отходов».

Центр полигона - это мусоросортировочный комплекс, где отходы будут сортироваться и перерабатываться, а также система участков, так называемых карт, в которых будут хранить мусор, который пока не подлежит переработке. Монтажом производственных участков сейчас и занимаются строители.

Владимир Харламов, начальник строительного участка: «Одно дело строить на гладком поле, а другое… обратите внимание, воюем с камнями, с матушкой-природой воюем, очень серьезно. Потом сами видите, какая у нас выдалась сложная зима, очень сильно нас задержала по времени. Мы рассчитывали начать в апреле строительстве, а первый фундамент залили 25 апреля».

На стройке трудятся порядка 60-ти человек и 15 единиц техники. По словам начальника участка Владимира Харламова, самые сложные работы остались позади, сейчас идет монтаж промышленного и административно-бытового комплексов. Хоть по срокам и есть небольшое отставание, но уже в ноябре этого года полигон будет полностью готов, а функционировать начнет с начала 2018.

Александр Глазов, директор мурманского филиала компании «Управление отходами»: «1 января начинаем опытно-промышленную эксплуатацию, далее получение лицензии, тарифов и прочих вещей, без которых мы работать не сможем и третий, может четвертый квартал 2018, мы выходим на проектную мощность».

По проекту на территории общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров будет сортироваться и перерабатываться 180 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год практически со всей Мурманской области. Старые свалки планируется рекультивировать.

Вырастут ли тарифы на вывоз мусора для населения региона, станет известно в конце года. Этим вопросом будет заниматься областной комитет по тарифному регулированию.

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