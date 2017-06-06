Подари детям праздник! - акцию с таким названием провела сеть супермаркетов «Евророс». Чтобы принять в ней участие, нужно было всего лишь купить в магазинах сети различные товары.

На протяжении двух с половиной недель покупатели приобретали косметические средства определённых торговых марок, которые участвовали в акции. Часть средств от покупок была перечислена в Мурманскую детскую клиническую больницу.



Юлия Мельникова, пресс-секретарь сети супермаркетов «Евророс»: «Мы хотим поздравить детей, которые вынуждены свои праздники проводить в больничных стенах. Мы благодарим наших покупателей и наших поставщиков за возможность сделать такое доброе дело».



Итогом акции стала торжественная передача подарочного сертификата и детский праздник, организованный совместно с благотворительным фондом «Руки жизни».



Для маленьких пациентов в стенах больницы разыграли театральную постановку. Ребята с увлечением смотрели и слушали героев, погружаясь в волшебный мир сказки настолько, что забывали о своих болезнях.



Александр Капиносов, главный врач мурманской детской клинической больницы: «Естественно, это все в совокупности влияет на результат их лечения, потому как положительные эмоции оказывают влияние на состояние их здоровья».



А подарочному сертификату сотрудники больницы уже нашли применение. Он будет использован на покупку новых штор для хирургического отделения, что особенно актуально во время полярного дня.