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Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Мурманской области

10:1506 июня 2017Просмотров: 121

Полиция разыскивает Бахитова Азамата Равильевича 1979 года рождения, уроженца поселка Енский Ковдорского района.

В ночь с 5 на 6 марта 2014 года Бахитов А.Р. самовольно, не окончив лечение, покинул больницу и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.  

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, лицо овальное, европейского типа, глаза светлые, нос с горбинкой, брови дугообразные, лоб средний, светлые короткие волосы, имеется лобное облысение цвета.

Особые приметы: на коленных чашечках имеются татуировки в виде звезд.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Бахитова Азамата Равильевича,  просьба сообщить в отдел полиции: ОМВД России по г. Мончегорску по телефонам 8(815-36)7-07-53 (дежурная часть), 8(815-36)5-23-57 (группа розыска).

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